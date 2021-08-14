В Киеве пройдет божественная литургия Вселенского патриарха [ Редактировать ]
На территорию Украины впервые за 13 лет приедет Вселенский патриарх Варфоломей, который проведет божественную литургию в преддверии Дня независимости, 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба Украинской Православной церкви Украины.
Вселенский патриарх проведет литургию совместно с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием. Столь важное событие пройдет 22 августа 2021 года в Святой Софии.
В воскресенье, 22 августа 2021 года, на территории собора Святой Софии в Киеве под открытым небом состоится торжественная Божественная литургия, которую возглавят два предстоятели - Всесвятийший Вселенский Патриарх Варфоломей и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
Отмечается, что богослужение начнется в 9:00. Известно, что все прихожане и духовенство будет соблюдать противоэпидемические меры безопасности, также 21 августа произойдет встреча и молитва Варфоломея в Михайловской златоверхом соборе.
Читайте также, 24 августа Верховная Рада соберется на торжественное заседание по случаю Дня Независимости Украины. Соответствующее распоряжение подписал глава парламента Дмитрий Разумков, заседание парламентарии проведут в 13:00.
Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев специально перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в США. Предварительно согласована дата визита - 22 августа, темы переговоров пока неизвестны.
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