В Киеве на акции под Офисом президента во время столкновения с митингующими пострадали восемь правоохранителей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции возбуждено уголовное производство. Виновные будут привлечены к уголовной ответственности по закону", - написал глава МВД в Facebook.

Министр напомнил, что Конституция Украины гарантирует право на мирный протест. Однако участники акции отказались проходить проверку на наличие оружия, взрывчатых веществ и других запрещенных предметов.

Вместо этого они попытались прорвать полицейский кордон. В результате стычки травмы получили 8 правоохранителей.

Напомним, в Киеве во время акции протеста активистов "Национального корпуса" травмы получили 8 сотрудников Национальной полиции.

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