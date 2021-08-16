Гибкий iPhone уже не за горами Источник: TechSpot

Ставка Samsung на гибкие смартфоны, похоже, оказалась успешной – на прошлой неделе южнокорейский гигант представил два новых аппарата из серии Fold и Flip. Но что ответит Apple своему главному конкуренту?

В случае успеха можно подумать, что Тим Кук последует примеру Samsung. Скорее всего так и происходит, о чем говорит недавно выданный Apple новый патент.

В патенте описывается "дисплей электронного устройства со схемой контроля, использующий резистор для обнаружения трещин".

Копнув немного глубже, мы видим, что Apple дополнительно описывает гибкий дисплей с датчиками, расположенными по периметру экрана.

Технология Apple будет измерять сопротивление экрана. Высокий уровень сопротивления может указывать на то, что на экране появилась микротрещина, которая может впоследствии проявиться при падении смартфона. Система способна даже определить, где именно на экране она расположена.

Патент Apple

Но какая связь? Дело в том, что гибкие дисплеи, подобные тем, что используются в последних телефонах Samsung, по своей природе более склонны к образованию трещин при нормальном использовании по сравнению с фиксированными экранами, покрытыми стеклом.

Читайте также Как правильно заряжать iPhone и сберечь батарею

Вероятно, Apple перестраховывается перед запуском своего первого гибкого iPhone. Таким образом, если подобный складываемый смартфон у Apple появится, он сможет предупреждать своего владельца о необходимости ремонта раньше и дешевле, чем когда произойдет непоправимое.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple лишит iPhone знаменитой "челки". В то же время пока о гибких экранах речь не идет, зато iPhone 13 получит кинокамеру с фантастическим режимом.