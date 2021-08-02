Знаменитая "челка" или "монобровь" на момент своего появления в iPhone X являлась "костылем", чтобы разместить фронтальные фотокамеры на лицевой панели устройства. Но вскоре она стала фирменной особенностью смартфонов Apple и многим даже полюбилась.

Но Apple ее может вовсе отменить знаменитую челку, причем уже в следующем году. Над решением проблемы размещения фронтальных модулей так, чтобы они не мешали дисплею, компания бьется еще с 2008 года. Как сообщают инсайдеры, решение уже найдено.

Придуманное в Apple ноу-хау запросто справится с биометрической аутентификацией любого типа, если проверяемые данные могут быть введены оптически. Технических препятствий для размещения под экраном сенсоров Touch ID – никаких. Но в центре внимания изобретателей этого ноу-хау именно Face ID. Потому что распознавать лица сквозь экран намного сложнее.

Для реализации этой идеи Apple придумала специальный экран с уменьшенным количеством пикселей в месте, где под экраном будет располагаться фотокамера Face ID – для приема биометрических данных этой плотности достаточно. Технологически, добавить в дисплей лишние пиксели более низкой плотности несложно.

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Над параллельными пикселями со смещением в Apple работали с 2016 или 2017 года. Именно тогда размещение сканера отпечатков пальцев под дисплеем было признано бесперспективной идеей. Однако Samsung развеяла этот миф, внедрив его в Samsung Galaxy S10 и следующих моделях.

До недавнего времени этот проект был одним из самых секретных в Apple. Проведены тысячи тысяч экспериментов, найдены оптимальные соотношения яркости, размера и других параметров основных и дополнительных пикселей. Теперь все работает и готово пойти в производство.

27 июля этого года Apple получила патент на "Электронный дисплей устройства для сквозного отображения изображений". Изображения в данном случае – это биометрические данные в виде отпечатков пальцев или трехмерного изображение лица пользователя.

iPhone 13 будет без "челки"

Вероятно в 2022 или 2023 годах мы увидим iPhone 13 или iPhone 14 без челки с дисплеем, покрывающим всю лицевую часть экрана, а также сканером и фронтальной камерой под дисплеем.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple iPhone 13 получит терабайт памяти. В то же время в Apple назвали дату презентации новых iPhone.