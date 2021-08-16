Вони гасили пожежі у Туреччині

Українські вогнеборці, які гасили пожежі в Туреччині, повернулися додому. Зустрічали наших рятувальників на одеському аеродромі "Шкільний".

Нагадаємо, два тижні тому два екіпажі українських пожежників вирушили до Туреччини. Літаки ДСНС працювали поблизу провінцій Анталія та Іспарта. За цей час з повітря скинули майже тисячу тонн води.