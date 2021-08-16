З Туреччини до України повернулися рятувальники ДСНС [ Редактировать ]
Українські вогнеборці, які гасили пожежі в Туреччині, повернулися додому. Зустрічали наших рятувальників на одеському аеродромі "Шкільний".
Нагадаємо, два тижні тому два екіпажі українських пожежників вирушили до Туреччини. Літаки ДСНС працювали поблизу провінцій Анталія та Іспарта. За цей час з повітря скинули майже тисячу тонн води.
по теме
Українські пожежники поспішають на допомогу: наші співвітчизники допомагають Греції та Туреччині гасити лісові пожежі
Люди, що відпочивали в районі Мармарису, повідомили на гарячу лінію консульства про наближення вогню до готелю. Їх із небезпечної території вивезли морем
У Туреччині не вщухають пожежі, кількість жертв зростає - МЗС України радить утриматися від поїздок
Палає вже в курортних Анталії та Мармарисі - скільки людей постраждали, чи є загроза для відпочивальників та як приборкують стихію?
Пожежі на півдні Туреччини спалахнули наприкінці липня - найбільші осередки займання фіксували у провінціях Анталія та Мугла