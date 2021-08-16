Околиці Єрусалима охопили масштабні лісові пожежі [ Редактировать ]
Зайнялися ліси і поблизу Єрусалима. На західних пагорбах вогонь охопив кілька гектарів землі. На боротьбу з полум'ям спорядили понад два десятки пожежних команд та 8 літаків.
Рятувальники намагаються взяти під контроль осередки займань та не дати вогню дістатися найближчих поселень - звідти вже евакуювали десятки жителів. Ніхто не постраждав.
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