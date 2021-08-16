Внаслідок лісових пожеж у Росії вже вигоріло понад 9 мільйонів гектарів лісу. Натепер лишається майже дві сотні осередків займання.

Найгірша ситуація в Якутії. Дим від пожеж навіть сягнув Північного полюса уперше в історії - про це свідчать супутникові зйомки НАСА.

Представники в усьому звинувачують лісозаготівельників. Мовляв, вони спалюють порубкові залишки просто на місці - замість того, щоб вивозити їх. Крім того, розкладають багаття у лісі, нехтуючи правилами безпеки.