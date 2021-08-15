Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение добавить к программе Олимиады-2024 четыре вида дисциплин. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Отмечается, что будущие международные соревнования будут более молодежными, городскими и гендерно сбалансированными. Также МОК планирует сбалансировать количество участников, чтобы среди них было поровну мужчин и женщин.

Программу Олимпийских игр-2024 дополнят:

- брейкданс;

- серфинг;

- скалолазание;

- скейтбординг.

Ранее мы писали о том, как украинские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио-2020. Также сообщалось, что Беленюк сделал заявление об Олимпиаде.

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