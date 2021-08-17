Борьба со стихией: в Украине откроют новое учреждение [ Редактировать ]
На территории Украины появится Центр по противодействию естественным стихийным бедствиям. Он будет помогать также европейским странам в борьбе с чрезвычайными ситуациями. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
В настоящее время МВД разрабатывает новый проект, который будет призван помогать как Украине, так и другим странам в случае возникновения каких-либо катаклизмов.
МВД разрабатывает проект создания Центра противодействия природным стихийным бедствиями, который будет работать в Украине, а потом помогать и Европе в преодолении чрезвычайных ситуаций.
Отмечается, что заявление о создании нового учреждения было сделано во время встречи украинских спасателей, которые вернулись на родину после борьбы с лесными пожарами в Греции. Известно, что с огненной стихией в стране сражались более 100 спасателей.
Читайте также, в Украине появится новейший центр по постройке боевых беспилотников. Компания Bayraktar приняла решение направить в Украину инвестиции, для чего сейчас в процессе находится разработка проекта, в стране будет также создан специальный технологический парк.
Кроме того, центры массовой вакцинации заработали еще в семи городах страны. Теперь прививаться смогут все желающие в Тернополе, Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде, верхняя Плавнях и Ровно, записаться в очередь на инъекцию в выходной день можно в приложении "Действие" или через национальный контакт-центр Минздрава.
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