У столиці Мексики вибухнув житловий будинок [ Редактировать ]
Одна людина загинула, ще 22 отримали поранення у столиці Мексики. Там рвонув житловий будинок. Інцидент трапився через витік газу. Вибух був такої сили, що пошкодив і сусідні будинки. Усіх мешканців евакуювали. Тепер прокуратура міста встановлює джерело витоку.
Мара Гутьєррез, мешканка будинку:
Стався дуже сильний вибух. Усе скло почало тріскати й розбиватися. Спочатку я думала, що це землетрус. Ми вибігли з дочкою на вулицю. Намагалися безпечно вибратися з будівлі серед усіх цих уламків. На щастя, все минулося і ми живі.
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