Одна людина загинула, ще 22 отримали поранення у столиці Мексики. Там рвонув житловий будинок. Інцидент трапився через витік газу. Вибух був такої сили, що пошкодив і сусідні будинки. Усіх мешканців евакуювали. Тепер прокуратура міста встановлює джерело витоку.

Мара Гутьєррез, мешканка будинку: