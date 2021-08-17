Відпочивальники затримали човен з наркотиками на пляжі в Іспанії [ Редактировать ]
Судно з наркотиками влетіло на один з пляжів Іспанії.
Інцидент трапився у провінції Гранада. Морська поліція помітила невелике підозріле судно біля пляжу Мелісена. Його повним ходом спрямували до берегової лінії, не зважаючи на людей у воді та на піску.
Відпочивальники кинулися власноруч затримувати контрабандистів. І їм таки вдалося до прибуття поліції схопити двох порушників. Згодом на борту знайшли 700 кілограмів наркотиків.
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