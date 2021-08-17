В Киеве разоблачили схему торговли младенцами. "Стоимость" одного ребенка установили в размере 70 тысяч долларов. Об этом сообщает глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook.

Факт незаконной торговли новорожденными, замаскированный под суррогатное материнство, разоблачили в одной из специализированных клиник Киева. Оперативники документировали его более двух лет.

Организатором был руководитель клиники, которому находили клиентов иностранцы. Для того, чтобы получить ребенка, "заказчик" должен был оплатить около 70 тысяч долларов и заключить фиктивный брак с украинкой. Затем псевдо супруги заказывали услугу суррогатного материнства.

В дальнейшем от детей "матери" отказывались и родители вывозили их в одну из республик Восточной Азии.

"Нам удалось в процессе документирования изъять трех новорожденных и передать их соцслужбам. Но еще по меньшей мере 13 детей были проданы и вывезены из Украины", - сообщил Клименко.

Ранее сообщалось, что в Мьянме родился двухголовый младенец.