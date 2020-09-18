В Киеве суррогатная мать продала китайцам собственного ребенка [ Редактировать ]
В Киеве 30-летняя женщина, у которой не получилось забеременеть и стать суррогатной матерью, продала иностранцам собственного ребенка. Об этом сообщает столичная прокуратура.
В 2018 году в один из столичных медицинских центров по предоставлению услуг в сфере репродуктивной медицины обратились супруги из Китая. По рекомендации клиники они заключили контракт с украинкой, которая за 400 тыс. грн согласилась выносить для них ребенка.
Клиника провела соответствующие медицинские процедуры по оплодотворению, однако суррогатная мать так и не забеременела. Желая получить деньги, женщина решилась на мошенничество и забеременела от своего сожителя.
Как сообщает прокуратура, во время беременности "суррогатная мать" и должностные лица медцентра скрывали от иностранцев, что они не являются биологическими родителями ребенка. После появления младенца на свет медики внесли в справку ложную информацию относительно их генетического родства с ребенком. Как и было условлено, граждане КНР заплатили "суррогатной матери" 400 тыс. грн.
Об обмане родители узнали, когда оформляли ему гражданство КНР. Генетическая экспертиза не установила их родства с малышом. Иностранцы написали заявление в правоохранительные органы.
Мать, которая продала собственного ребенка, будут судить по ст. 149 Уголовного кодекса Украины - "торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего, по предварительному сговору группой лиц". Ей грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц медицинского центра
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