В Киеве объявили штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В Киеве синоптики объявили штормовое предупреждение. Так, вечером 17 августа и в течение дня 18 августа ожидаются дожди и сильный ветер.
"Вечером 17 августа и на протяжении 18 августа в Киеве ожидаются грозы, местами шквалы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Синоптики объявили первый уровень опасности.
В КГГА порекомендовали во время грозы закрыть окна и не подходить к ним, а также не браться за металлические входные двери.
Также синоптики дали основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям столицы во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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