В Киеве синоптики объявили штормовое предупреждение. Так, вечером 17 августа и в течение дня 18 августа ожидаются дожди и сильный ветер.

"Вечером 17 августа и на протяжении 18 августа в Киеве ожидаются грозы, местами шквалы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

В КГГА порекомендовали во время грозы закрыть окна и не подходить к ним, а также не браться за металлические входные двери.

Также синоптики дали основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям столицы во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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