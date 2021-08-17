Інсталяція із подальшим силовим перформансом. У центрі Києва на Інститутській сьогодні спалахнули сутички через декорації на радянську тематику просто посеред алеї Героїв Небесної Сотні. Хто встановив скандальну атрибутику? Та чому дійшло до протистояння з поліцією? Відповіді шукав Олександр Васильченко.

Автомати газованої води, кімната з обстановкою радянських часів: килими, дивани, старі телевізори. Така інсталяція сьогодні з'явилася на алеї героїв Небесної Сотні. Утім простояти довго їй не довелося. На перфоманс одразу звернули увагу активісти. Опівдні тут зібралося кілька десятків людей. До присутніх прийшов і столичний голова Віталій Кличко. Мер заявив: встановлення інсталяцій з ілюстраціями періодів, які Україна пройшла для здобуття незалежності, погоджували з Музеєм Революції гідності. Місто жодних дозволів не видавало.

Віталій Кличко, київський міський голова:

На цьому місці загинули патріоти для того, щоб наша країна була демократична. Європейською країною. Ніяких погоджень на вcтановлення цього бардака ми не давали. Виключено передбачено на день незалежності покладення квітів. Це вся інформація якою я володію. Зараз даємо доручення благоустрою це все прибрати.

Працівників міського благоустрію активісти не чекали, а власноруч заходилися трощити декорації. У ситуацію втрутилися правоохоронці. Трьох людей затримали.

Утім інсталяцію, яка зображає радянський період, усе таки розібрали.

Андрій Серебрянський, блогер:

Це люди, які не вмерли тут, вони загинули за європейське майбутнє країни проти цього "совку". Проти ось цього "кивдри, каври, газ вода, по 20 копєєк це морозиво". Розумієте, це дуже важливо. Так спаплюжити пам'ять людей, які тут загинули, яких тут вбивали і зробити ось цю інсталяцію, "тіпа це часть нашей історії" як розказувала там одна з декораторів, це не можна такого робити.

На ситуацію відреагували і в музеї Революції Гідності. Там пояснили: про інсталяцію на алеї для відзначень 30 річниці їх повідомили усно. Зі свого боку представники Музею звернули увагу на недопустимість дій, повідомлень та візуального ряду, які можуть ображати пам'ять Героїв Небесної Сотні. В офісі президента запевнили: встановлена інсталяція - ініціатива винятково організаторів та режисерів церемонії святкування.