Зеленский сделал заявление о возможном втором сроке [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пока рано говорить о возможности его выдвижения на второй президентский срок. Но он хотел бы "некоторые вещи закончить".
По его словам, рано говорить о подготовке ко второму сроку.
"Даже не интересно. Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром", - отметил Зеленский.
Однако на уточняющий вопрос о том, рассматривает ли он возможность второго срока, он ответил утвердительно.
"Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить. И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно - это не моя амбиция", - добавил Зеленский.
Ранее сообщалось, что СНБО расширил список санкций против контрабандистов.
Также глава СНБО провел совещание по децентрализации.
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