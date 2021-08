Умер японский актер Синъити Тиба (сценический псевдонимом Сонни Тиба), известный по роли Хаттори Ханзо в фильме Квентина Тарантино "Убить Билла". Ему было 82 года. Причиной смерти стали осложнения от коронавируса, сообщает The Japan Times.

Синъити Тиба с детства занимался гимнастикой и даже должен был представлять Японию на Олимпийских играх в Токио, но получил травмы. Оон получил черный пояс в школе японского полноконтактного карате Киокушин и в 1960-х начал актерскую карьеру.

Он приобрел популярность, снимаясь в фильмах о боевых искусствах. Все свои трюки он делал сам, без дублеров, поэтому за границей многие его сравнивали с Брюсом Ли и Джекки Чаном. В 1970 году он основал Japan Action Club, учебный центр, в котором воспитывались молодые звезды боевиков.

Фильм о карате 1974 года "Уличный боец" (The Street Fighter) с рейтингом X за крайнюю жестокость принес Тибе первую славу за рубежом. Также он много снимался в японских фильмах и сериалах о самураях. В сериале "Заговор Ягю" (Yagyu Ichizoku no Inbo) Тиба сыграл одноглазого мечника Ягю Дзюбэя, что стало его визитной карточкой.

Своими ролями он обратил на себя внимание таких актеров, как Киану Ривз и Джеки Чан, которые захотели привлечь его в свои проекты.

Вершиной кинокарьеры Синъити Тиба можно назвать съемки в фильме "Убить Билла" (2003) и "Убить Билла-2" (2004), где он сыграл мастера меча Хаттори Ханзо, скрывающегося под личиной мастера суши.

