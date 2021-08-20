Умер японский актер, сыгравший в фильме "Убить Билла" (видео) [ Редактировать ]
Источник: Kyodo News
Умер японский актер Синъити Тиба (сценический псевдонимом Сонни Тиба), известный по роли Хаттори Ханзо в фильме Квентина Тарантино "Убить Билла". Ему было 82 года. Причиной смерти стали осложнения от коронавируса, сообщает The Japan Times.
Синъити Тиба с детства занимался гимнастикой и даже должен был представлять Японию на Олимпийских играх в Токио, но получил травмы. Оон получил черный пояс в школе японского полноконтактного карате Киокушин и в 1960-х начал актерскую карьеру.
Он приобрел популярность, снимаясь в фильмах о боевых искусствах. Все свои трюки он делал сам, без дублеров, поэтому за границей многие его сравнивали с Брюсом Ли и Джекки Чаном. В 1970 году он основал Japan Action Club, учебный центр, в котором воспитывались молодые звезды боевиков.
Фильм о карате 1974 года "Уличный боец" (The Street Fighter) с рейтингом X за крайнюю жестокость принес Тибе первую славу за рубежом. Также он много снимался в японских фильмах и сериалах о самураях. В сериале "Заговор Ягю" (Yagyu Ichizoku no Inbo) Тиба сыграл одноглазого мечника Ягю Дзюбэя, что стало его визитной карточкой.
Своими ролями он обратил на себя внимание таких актеров, как Киану Ривз и Джеки Чан, которые захотели привлечь его в свои проекты.
Вершиной кинокарьеры Синъити Тиба можно назвать съемки в фильме "Убить Билла" (2003) и "Убить Билла-2" (2004), где он сыграл мастера меча Хаттори Ханзо, скрывающегося под личиной мастера суши.
R.I.P. to the legendary Sonny Chiba, an absolute icon in Japanese Cinema.— Jōnetsu Nights (@JonetsuNights) August 19, 2021
For Western audiences that are not as familiar with Japanese Cinema, you may recognise him as the unforgettable Hattori Hanzō in Quentin Tarantino's 'Kill Bill'.
Thank you Sonny.#SonnyChiba pic.twitter.com/xedmmBhV3t
Напомним, что в 2009 году в Таиланде был найден мертвым актер, звезда фильма "Убить Билла" Дэвид Кэррадайн. 72-летний актер повесился на шнуре от занавесок в туалетной комнате в номере отеля.
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