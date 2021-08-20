Київ зберігає лідерство у коронавірусному антирейтингу України [ Редактировать ]
1 600 нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 26 людей померло, майже 900 - одужало.
Найбільше інфікувань у Києві, на Одещині та Донеччині - зазначили у Міністерстві охорони здоров'я.
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