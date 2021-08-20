У Києві відкрили пам'ятник поліцейському [ Редактировать ]
180 кілограмів бронзи і більш ніж три місяці копіткої роботи. Сьогодні у Києві відкрили пам'ятник українським поліцейським.
Бронзова статуя отримала назву "Захисник" і була зведена на честь правоохоронців, які віддано несуть службу та сумлінно виконують свої обов'язки.
Андрій Нєбитов, начальник Головного управління Національної поліції в Київській області:
Цей пам'ятник унікальний тим, що він на честь діючих працівників поліції. Тих, які кожен день віддано служать українському народу, захищають права і свободи громадян, бережуть нашу державу під гаслом "Служити і захищати". Я хочу, щоб цей пам'ятник обов'язково став символом незламності духу поліцейських, відданості присязі, професіоналізму і результату.
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