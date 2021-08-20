180 кілограмів бронзи і більш ніж три місяці копіткої роботи. Сьогодні у Києві відкрили пам'ятник українським поліцейським.

Бронзова статуя отримала назву "Захисник" і була зведена на честь правоохоронців, які віддано несуть службу та сумлінно виконують свої обов'язки.

Андрій Нєбитов, начальник Головного управління Національної поліції в Київській області: