У Запоріжжі перехід для незрячих намалювали фарбою [ Редактировать ]
У Міжнародному аеропорту Запоріжжя для людей з вадами зору замість тактильної плитки просто намалювали жовту смугу. Від самої будівлі аеровокзалу - до зупинки транспорту.
Відео з нетактильною доріжкою виклали в інтернеті пасажири. Керівництво аеропорту запевнило - це тимчасове непорозуміння.
Спеціальну тактильну плитку демонтували, адже вона була пошкоджена. І невдовзі обіцяють все виправити.
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