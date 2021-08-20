Відео з нетактильною доріжкою виклали в інтернеті пасажири.

У Міжнародному аеропорту Запоріжжя для людей з вадами зору замість тактильної плитки просто намалювали жовту смугу. Від самої будівлі аеровокзалу - до зупинки транспорту.

Відео з нетактильною доріжкою виклали в інтернеті пасажири. Керівництво аеропорту запевнило - це тимчасове непорозуміння.

Спеціальну тактильну плитку демонтували, адже вона була пошкоджена. І невдовзі обіцяють все виправити.