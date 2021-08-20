У Меркель на встрече с Путиным в кармане зазвонил телефон (видео) [ Редактировать ]
Источник: Пресс-служба Кремля
На переговорах в Москве канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным произошел курьез.
В то время как хозяин Кремля произносил речь о "состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества", в кармане Ангелы Меркель зазвонил телефон.
Недовольно качая головой канцлер ФР достала телефон из кармана и отключила звонок. Владимир Путин в это время сделал небольшую паузу и, вероятно, чтобы замять казус, сказал: "И мы постоянно находимся в телефонном контакте".
Ранее правительство Германии уточняло, что на переговорах в Москве, кроме двусторонних отношений, будет обсуждаться война на востоке Украины, ситуация в Беларуси и в Афганистане.
Нынешний визит Ангелы Меркель в Россию является 19-м по счету и последним в статусе канцлера Германии. На выборах в Бундестаг, которые состоятся в конце сентября, она не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера.
Как сообщали "Подробности", 22 августа Ангела Меркель посетит Киев, где проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Уже известно, что немецкого канцлера наградят "Орденом Свободы" - государственной наградой, которую вручают за выдающиеся и особые заслуги перед Украиной как украинцам, так и иностранным гражданам.
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