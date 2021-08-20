"Подробиці" покажуть ексклюзивне інтерв'ю Володимира Зеленського [ Редактировать ]
Що відбувається за лаштунками міжнародних самітів і великої політики? Хто погрожував учасникам Кримської платформи? І про що Володимир Зеленський говоритиме з Джо Байденом?
Про це і не тільки в ексклюзивному інтерв'ю Олексія Ліхмана із президентом України та його дружиною. Сімейну політичну кухню - дивіться в неділю о 20.00 в програмі "Подробиці".
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