Що відбувається за лаштунками міжнародних самітів і великої політики?

Що відбувається за лаштунками міжнародних самітів і великої політики? Хто погрожував учасникам Кримської платформи? І про що Володимир Зеленський говоритиме з Джо Байденом?

Про це і не тільки в ексклюзивному інтерв'ю Олексія Ліхмана із президентом України та його дружиною. Сімейну політичну кухню - дивіться в неділю о 20.00 в програмі "Подробиці".