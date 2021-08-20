Британия будет работать с талибами, если это будет необходимо - Джонсон [ Редактировать ]
Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Великобритания будет работать с "Талибаном", если это будет необходимо.
"Я хочу заверить людей, что наши политические и дипломатические усилия по поиску решения для Афганистана, работа с Талибаном, конечно, если потребуется, будет продолжаться", - сказал Джонсон.
Джонсон сказал, что ситуация в аэропорту Кабула, где скопились тысячи отчаявшихся афганцев, стремящихся покинуть страну, становится "немного лучше".
Ранее сообщалось, что Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан.
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