Ученые воспроизвели голос Тараса Шевченко: как он звучит [ Редактировать ]
Источник: Викимедиа
К 30-летию Независимости Украины ученые воспроизвели голос поэта и художника Тараса Шевченко. Творческую реконструкцию голоса знаменитого Кобзаря заказало специалистам одно из столичных рекламных агентств.
Записей голоса Тараса Шевченко не существует, поскольку первый фонограф для записи и воспроизведения звука был изобретен в 1877 году - через 16 лет после его смерти.
Услышать знаменитого писателя позволили новейшие технологии. Эксперты синтезировали его голос на основе антропометрических данных и нейросети. Для этого тщательно замерили посмертную маску Кобзаря, которая хранится в Национальном музее имени Шевченко.
Что получилось - можно послушать здесь.
Напомним, что ко дню рождения Тараса Шевченко "Подробности" собрали о нем 15 малоизвестных, но интересных фактов.
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