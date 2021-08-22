Наркоторговля ни при чем: раскрыты источники доходов талибов [ Редактировать ]
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Талибы в течение последних 20 лет получали доход не только от выращивания опийного мака и торговли наркотиками, как принято думать. Им удалось "подмять" под себя паразитический теневой рынок торговли вполне легальными товарами, заявил в интервью Financial Times эксперт по Афганистану, консультант британского аналитического центра Overseas Development Institute Дэвид Мэнсфилд.
Сторонники "Талибана" устанавливают и контролируют торговые сборы за топливо, автомобили и сигареты, проходящие через страну. У движения нет структурированной системы налогообложения, пошлины взимают можно сказать "на глаз". Например, за проезд грузовика с цементом берут $125, а за топливо или автомобильные детали - $562. При этом привозные овощи и фрукты облагаются минимальным размером "налога".
В 2020 году в провинции Нимроз на границе с Ираном талибы получили порядка $17,5 млн от сборов за топливо и $23,4 млн от сборов за транзит различных товаров, включая сигареты и машины. Для сравнения, наркотрафик за то же время принес $5,1 млн.
Сборы с доходов, полученных от продажи зерновых культур, в том числе пшеницы, принесли им $4,3 млн. Кроме того, талибы ввели "налог" на урожай в виде десятины (ушр) от собираемой фермерами сельхозпродукции, а также взимаемый раз в год 2,5%-й сбор от дохода в пользу малоимущих (закят). Также талибы имели "ренту" от незаконной добычи полезных ископаемых.
Из-за коррупции в правительстве беглого президента Ашрафа Гани многие афганцы, уставшие от повального взяточничества, поддерживают талибов, которые олицетворяют твердую, но справедливую руку власти и нетерпимость к порокам. Но пока что у бесстрашных воинов не получается наладить работу даже госучреждений, не говоря о банковской системе, обескровленной бегством иностранцев и закрытием счетов вкладчиками.
Резервы Центробанка Афганистана на конец апреля составляли $9,4 млрд, большая часть хранились за рубежом. 15 августа после захвата власти "Талибаном" власти США заморозили денежные активы правительства Афганистана в американских банках и отменили поставку долларов в сстрану.
15 августа после захвата талибами Кабула Центральный банк Афганистана и большинство государственных учреждений прекратили работу, а служащие сидят по домам. Из-за дефицита валюты закрылись все обменные пункты, а Western Union приостановил денежные переводы в Афганистан.
21 августа Евросоюз заморозил пакет экономической помощи Афганистану в размере 1 млрд евро, рассчитанный на следующие семь лет. Власти ЕС выдвинули ультиматум: для возобновления финансирования талибы должны начать соблюдать права человека, меньшинств и женщин.
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