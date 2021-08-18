Western Union приостановила денежные переводы в Афганистан [ Редактировать ]
Источник: AFP
Western Union временно приостановила денежные переводы в Афганистан. Об этом говорится в заявлении компании.
Запрет переводов действует с 16 августа на фоне вывода американских войск из Афганистана и захвата власти движением "Талибан".
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По данным Всемирного банка, в 2020 году денежные переводы из-за границы составили 4% от ВВП Афганистана - $788,9 млн. По данным Всемирного банка, в прошлом году ВВП Афганистана составил $19,8 млрд.
Компания Western Union была создана в 1851 году и является мировых лидером на рынке денежных переводов, обладая разветвленной мировой сетью филиалов в более чем 200 странах.
MoneyGram - вторая по объемам компания - пока не озвучила свои планы относительно работы в Афганистане.
Напомним, что власти США 15 августа заморозили государственные резервы правительства Афганистана в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ представители движения "Талибан". В связи с этим еще на прошлой неделе США отменили поставку валюты в Афганистан.
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