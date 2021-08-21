Лидер "Талибана" прибыл в Кабул на переговоры [ Редактировать ]
В субботу, 21 августа, в Кабул прибыл лидер политического крыла "Талибана" Абдул Гани Барадар. Он проведет переговоры о создании правительства. Об этом сообщает Agence France-Presse.
В Кабуле Барадар проведет встречи с лидерами джихадистов и политиками для создания инклюзивного правительства.
Соучредитель талибов мулла Абдул Гани Барадар прибыл в Кабул.
Отметим, что Абдул Гани Барадар может стать новым главой Афганистана.
Мулла Абдул Гани Барадар был заместителем основателя "Талибана" муллы Омара, который руководил Афганистаном 1996 по 2001 год. С 2010 по 2018 годы Барадар находился в тюрьме в Пакистане.
Ранее сообщалось, что Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан.
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