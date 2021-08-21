В субботу, 21 августа, в Кабул прибыл лидер политического крыла "Талибана" Абдул Гани Барадар. Он проведет переговоры о создании правительства. Об этом сообщает Agence France-Presse.

В Кабуле Барадар проведет встречи с лидерами джихадистов и политиками для создания инклюзивного правительства.

Соучредитель талибов мулла Абдул Гани Барадар прибыл в Кабул.

Отметим, что Абдул Гани Барадар может стать новым главой Афганистана.

Мулла Абдул Гани Барадар был заместителем основателя "Талибана" муллы Омара, который руководил Афганистаном 1996 по 2001 год. С 2010 по 2018 годы Барадар находился в тюрьме в Пакистане.

Ранее сообщалось, что Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан.

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