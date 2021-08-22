Сльози, безсонні ночі та годинні репетиції позаду. Сьогодні країна дізнається ім'я головного переможця 18-го благодійного всеукраїнського фестивалю "Чорноморські ігри".

Як проходить останній день - у матеріалі Марини Михайловської.

З двох тисяч учасників залишилося сім! Це найкращі вокалісти "Чорноморських ігор" серед дівчат, хлопців та колективів. Вони змагаються за гран-прі.

У репертуарі й авторські пісні, й іноземні хіти й український фольклор. Конкуренція серед учасників - шалена.

Поліна Харченко, учасниця "Чорноморських ігор":

Выступить еще лучше и еще больше расслабиться. Потому что, когда ты расслабляешься, все волнение уходит.

Ярослав Карпук, учасник "Чорноморських ігор":

Для мене це мрія, до якої я потрапив з третього разу. Тому йти до своєї мети не покладаючи рук ще один приклад, як потрібно боротися.

Тіна Кароль свого часу теж тричі приїжджала на Чорноморські ігри. Вона, як ніхто, знає, що лише важкою працею можна досягти результату.

Тіна Кароль, лауреат "Чорноморських ігор-1999":

Саме тут я обрала для себе цей шлях. Це знакова для мене місце, сцена і локація.

"Чорноморські ігри" - це хороший шанс для старту кар'єри. А ще можливість спробувати себе на професійній сцені.

Микола Баграєв, засновник фестивалю "Чорноморські ігри":

У нас работают лучшие компании Украины. По своим направлениям. Мы максимально делаем качественны ивент, чтоб все, что происходит на сцене мы показывали одновременно в прямом эфире и в социальных сетях.

Максим Арделян, головний режисер фестивалю "Чорноморські ігри":

В этом году у нас нововведения - лазурная дорожка. Были интегрированы в сценический комплекс два 12-метровых дельфина, которые вечером покрываются проэкцией, лазером. Это очень красиво смотрится.

Сьогодні на фестивалі виступатимуть Світлана Тарабарова, Артем Пивоваров, Макс Барських та Настя Каменських. А близько опівночі - кульмінація. Оголосять ім'я - володаря гран-прі.