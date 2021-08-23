В Одесі пройшов морський парад за участі кораблів НАТО [ Редактировать ]
А в Одесі відбулася генеральна репетиція Військово-морського параду. Там також задіяли авіацію. Пара винищувачів Су-27 синхронно виконала фігури вищого пілотажу.
А з двох вертольотів висадили десантників просто в море. У репетиції, окрім українських кораблів, брали участь італійський есмінець та болгарський фрегат. Під час параду до них долучиться ще кілька кораблів НАТО.
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