Україна евакуювала з Афганістану 83 людини. Військово-транспортний літак із ними напередодні приземлився у Борисполі. Більшість на борту іноземці, зокрема - афганці, які рятуються від талібів. Подробиці - далі.

Втомлені, але врятовані - вони виходять із трапу літака. Позаду 18 годин дороги. Але це, певно, найприємніша подія за останній тиждень. Бо цьому передували дні очікування, нервів та страху. Адже навіть добратися до кабульського аеропорту змогли не всі, каже міністр закордонних справ. З вісімдесяти трьох пасажирів на борту лише третина українці.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Це всі громадяни України які на момент прильоту борту могли потрапити до аеропорту яких буквально провели через всі складнощі і блокпости і труднощі і посадили на наш борт.

Це друга евакуація України з Афганістану. Під час першої операції ми теж вивезли більше вісімдесяти людей, і тоді теж більшість із них були іноземці. Зокрема, й афганці. Фатіма Хессені журналістка. Вже на київській землі - вона спілкується із українськими колегами:

Фатіма Хессейні, журналістка з Афганістану:

Я та всі ці люди не змогли б евакуюватися з Афганістану, якби не Збройні сили України. Українські військові буквально вийшли з території аеропорту, знайшли нас та доправили в середину, що було дуже важко, тому що таліби відкривали вогонь, тож це було дуже нелегко, але ми це зробили за допомогою українських героїв - українських армійців.

Зараз в Афганістані для таких як Фатіма смертельно небезпечно. По-перше, жінка, та ще й журналістка! Для талібів - це мішень. До того ж вони вже оголосили полювання на тих, хто співпрацював із західними організаціями. Серед евакуйованих у Києв таких багато. А ще вдалося вивезти й дванадцятьох українців, які за приватним контрактом працювали на військовій базі біля Кабула.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Найвища цінність для української держави - це людина. Тому ми рятуємо наших громадян, але також допомагаєм людям з інших держав з гуманітарних міркувань.

Зараз в аеропорту Кабулі стоїть Ще один наш військовий літак. Тож евакуація - триватиме:

Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України: