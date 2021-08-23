У Путина назвали Крымскую платформу недружественной по отношению к России [ Редактировать ]
В России резко отреагировали на проведение саммита Крымская платформа в Киеве. Назвали его недружественным по отношению к России. Об это заявил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков.
Кремль оценивает саммит как недружественный по отношению к России, сказал Песков.
"Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении "российского региона", в отношении Крыма. В этом плане отношение абсолютно однозначное - относимся как к антироссийскому мероприятию", - сказал пресс-секретарь Путина.
Отметим, в Киеве стартовал саммит Крымская платформа. К участию в мероприятии присоединились представители более 40 стран, открыл мероприятие президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее Зеленский рассказал, зачем Украине Крымская платформа.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
По словам главы государства, этот вопрос не может исчезнуть с международной повестки дня еще на 7 лет
В мероприятии принимают участие представители 45 стран мира
Спасатели эвакуировали пассажиров, после чего их забрала бригада "скорой"
Президент России Владимир Путин раскритиковал украинский законопроект о переходном периоде на Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать транспортировать газ через Украину после 2024 года