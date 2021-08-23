Посилення міжнародного співробітництва в межах "Кримської платформи" для протидії агресії Російської Федерації. У порядку денному позачергового засідання Верховної Ради - розгляд тільки однієї постанови про звернення України до найповажніших світових організацій.

До нас готова приєднатися Ксенія Барвіненко, вона працює в парламенті.

Позачергове засідання парламенту було коротким, але досить результативним. Депутати розглянули лише одне питання про звернення до міжнародних організацій та урядів країн із закликом ухвалити резолюцію про підтримку Кримської платформи. Водночас у документі заклик до держав не визнавати спроби анексії Криму.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

7 років тому частину нашої території, людей вкрали і сьогодні ми продовжуємо боротися, щоб їх повернути разом з нашими друзями, нашими партнерами. Це старт великої справи, але ця справа завершиться перемогою.

Фактично це засідання парламенту скликали як продовження кримського саміту, аби ще раз заручитися підтримкою з боку інших держав. Засідання відвідали десятки іноземних гостей, і всі вони одностайно засвідчили свою підтримку України і засудили анексію Криму. Було приємно чути, наскільки іноземні делегати заглиблені в теперішні проблеми Криму, зокрема чудово знають, як там живуть люди.

Сам документ невеличкий, лише на одну сторінку, але його мета - мобілізувати міжнародних партнерів у боротьбі за український Крим. Окрім засудження анексії та закликів підтримати "Кримську платформу", у своєму зверненні Верховна Рада закликає держав-партнерів "Кримської платформи" створити однойменну міжпарламентську координаційну раду.

Андреас Ебі, голова Національної ради Федеральних зборів Швейцарської Конфедерації: