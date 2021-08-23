У Верховній Раді депутати ухвалювали резолюцію про підтримку Кримської платформи [ Редактировать ]
Посилення міжнародного співробітництва в межах "Кримської платформи" для протидії агресії Російської Федерації. У порядку денному позачергового засідання Верховної Ради - розгляд тільки однієї постанови про звернення України до найповажніших світових організацій.
До нас готова приєднатися Ксенія Барвіненко, вона працює в парламенті.
Позачергове засідання парламенту було коротким, але досить результативним. Депутати розглянули лише одне питання про звернення до міжнародних організацій та урядів країн із закликом ухвалити резолюцію про підтримку Кримської платформи. Водночас у документі заклик до держав не визнавати спроби анексії Криму.
Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:
7 років тому частину нашої території, людей вкрали і сьогодні ми продовжуємо боротися, щоб їх повернути разом з нашими друзями, нашими партнерами. Це старт великої справи, але ця справа завершиться перемогою.
Фактично це засідання парламенту скликали як продовження кримського саміту, аби ще раз заручитися підтримкою з боку інших держав. Засідання відвідали десятки іноземних гостей, і всі вони одностайно засвідчили свою підтримку України і засудили анексію Криму. Було приємно чути, наскільки іноземні делегати заглиблені в теперішні проблеми Криму, зокрема чудово знають, як там живуть люди.
Сам документ невеличкий, лише на одну сторінку, але його мета - мобілізувати міжнародних партнерів у боротьбі за український Крим. Окрім засудження анексії та закликів підтримати "Кримську платформу", у своєму зверненні Верховна Рада закликає держав-партнерів "Кримської платформи" створити однойменну міжпарламентську координаційну раду.
Андреас Ебі, голова Національної ради Федеральних зборів Швейцарської Конфедерації:
Постраждалі від анексії це насамперед місцеве населення, а також ті які були змушені залишити півострів. Наявна ситуація щодо прав з людини в Криму протягом останніх семи років змальовує неповну та похмуру картину. Зокрема обмежується свободу вираження поглядів, свобода зібрань та об'єднань управління Верховного комісара ООН з прав людини також критикує умови тримання під вартою, що в деяких випадках кваліфікується як жорстоке поводження, крім того, згідно з звітами ООН мають місце тортури.
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