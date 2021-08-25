В перший день змагань плавець Антон Коль - завоював для нашої збірної "срібло", а шаблістка Євгенія Бреус здобула бронзову медаль.

Перші українські медалі на Паралімпіаді-2020 в Токіо. В перший день змагань плавець Антон Коль - завоював для нашої збірної "срібло", а шаблістка Євгенія Бреус здобула бронзову медаль.

Церемонія відкриття Ігор відбулася напередодні, вона тривала протягом 3-х годин. Які нововведення чекають на спортсменів і вболівальників - про це Вікторія Парфенюк.

На старт, увага, руш. Паралімпійські ігри приймають спортивну естафету. Як і Олімпіада - з запізненням на рік - у столиці Японії урочисто відбулося відкриття змагань.

У церемонії взяли участь майже п'ять тисяч спортсменів. Усі вони змагатимуться у 22 видах спорту. Цього року в програму ігор включили дві нові дисципліни - бадмінтон і тхеквондо.

Філ Іглешам, спортсмен з Ірландії:

Я дуже радий бути тут. Через це перенесення ми довго чекали. Через пандемію і те, що відбувається у світі, приємно просто приїхати та зробити щось, як раніше. Тому ми дуже щасливі.

Україну на Паралімпіаді представлять 143 спортсмени, у 15 дисциплінах. Уперше ми змагатимемося в голболі. Зазвичай, українські паралімпійці показують кращі результати, ніж олімпійці.

На останній літній Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро українці в загальному заліку посіли третє місце. Тоді ми отримали 41 золото, 37 срібних медалей та 31 бронзу.

Наразі в Токіо діє надзвичайний стан через ковід-19. На змаганнях не буде глядачів. Самі ж спортсмени щодня проходитимуть тестування на вірус.

Попри ще десяток суворих правил, у паралімпійському селищі вже зафіксували ковід-19 у одного атлета. Представником якої збірної є спортсмен, не повідомляють. Його відправили на ізоляцію.

Кана Мацуяма, жителька Японії:

У порівнянні з ситуацією під час Олімпіади, зараз інфекція поширилася ще більше. У мене є багато побоювань, але вважаю, що Японія, як країна-господарка Ігор, докладає всіх зусиль, аби спортсмени могли безпечно виступати.