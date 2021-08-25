Українські паралімпійці завоювали дві медалі в перший день змагань [ Редактировать ]
Перші українські медалі на Паралімпіаді-2020 в Токіо. В перший день змагань плавець Антон Коль - завоював для нашої збірної "срібло", а шаблістка Євгенія Бреус здобула бронзову медаль.
Церемонія відкриття Ігор відбулася напередодні, вона тривала протягом 3-х годин. Які нововведення чекають на спортсменів і вболівальників - про це Вікторія Парфенюк.
На старт, увага, руш. Паралімпійські ігри приймають спортивну естафету. Як і Олімпіада - з запізненням на рік - у столиці Японії урочисто відбулося відкриття змагань.
У церемонії взяли участь майже п'ять тисяч спортсменів. Усі вони змагатимуться у 22 видах спорту. Цього року в програму ігор включили дві нові дисципліни - бадмінтон і тхеквондо.
Філ Іглешам, спортсмен з Ірландії:
Я дуже радий бути тут. Через це перенесення ми довго чекали. Через пандемію і те, що відбувається у світі, приємно просто приїхати та зробити щось, як раніше. Тому ми дуже щасливі.
Україну на Паралімпіаді представлять 143 спортсмени, у 15 дисциплінах. Уперше ми змагатимемося в голболі. Зазвичай, українські паралімпійці показують кращі результати, ніж олімпійці.
На останній літній Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро українці в загальному заліку посіли третє місце. Тоді ми отримали 41 золото, 37 срібних медалей та 31 бронзу.
Наразі в Токіо діє надзвичайний стан через ковід-19. На змаганнях не буде глядачів. Самі ж спортсмени щодня проходитимуть тестування на вірус.
Попри ще десяток суворих правил, у паралімпійському селищі вже зафіксували ковід-19 у одного атлета. Представником якої збірної є спортсмен, не повідомляють. Його відправили на ізоляцію.
Кана Мацуяма, жителька Японії:
У порівнянні з ситуацією під час Олімпіади, зараз інфекція поширилася ще більше. У мене є багато побоювань, але вважаю, що Японія, як країна-господарка Ігор, докладає всіх зусиль, аби спортсмени могли безпечно виступати.
Боротимуться у семи видах спорту: плавання; фехтування, настільний теніс, баскетбол на візках; голбол і велоспорт на треку. Триватимуть Ігри до 5 вересня. Тоді й відбудеться церемонія закриття.
по теме
Афганістан планували представляти два спортсмени - тхеквондисти Закия Худададі і Хосейн Расулі
Повна зала спортсменів зібрана і на них чекає довга дорога до таких омріяних нагород
Церемонію закриття літніх Ігор у Токіо-2020 увінчав грандіозний салют. А олімпійський прапор урочисто передали мерії Парижа. Французька столиця прийматиме головну спортивну подію 2024-го року
Загалом учасники змагань цьогоріч повезли додому 339 комплектів нагород. Перемогу в загальному медальному заліку здобули американці. Другу і третю сходинки посіли Китай та Японія
Щоправда, сам українець з таким результатом не згоден