В среду, 25 августа, известный украинский артист Святослав Вакарчук впервые стал отцом. У 46-летнего музыканта на днях родился сын. Информацию подтвердили в пресс-службе группы "Океан Эльзи".

Своего сына популярный артист и общественный деятель назвал Иваном - в честь своего отца, Героя Украины Ивана Александровича, который покинул этот мир 4 апреля 2020 года.

Поговаривают, что женщина, подарившая Святославу первого сына, работает в известной кинопродюсерской компании Radioactive, которая снимает рекламы международных брендов, клипы и сериалы.

Ранее Вакарчук прокомментировал слухи о романе с юной певицей.