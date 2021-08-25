Святослав Вакарчук впервые стал отцом [ Редактировать ]
В среду, 25 августа, известный украинский артист Святослав Вакарчук впервые стал отцом. У 46-летнего музыканта на днях родился сын. Информацию подтвердили в пресс-службе группы "Океан Эльзи".
Своего сына популярный артист и общественный деятель назвал Иваном - в честь своего отца, Героя Украины Ивана Александровича, который покинул этот мир 4 апреля 2020 года.
Поговаривают, что женщина, подарившая Святославу первого сына, работает в известной кинопродюсерской компании Radioactive, которая снимает рекламы международных брендов, клипы и сериалы.
Ранее Вакарчук прокомментировал слухи о романе с юной певицей.
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