Вокалист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который недавно объявил о расставании со своей женой Лялей Фонаревой, заподозрили в романе с 23-летней певицей Виталиной Мусиенко - участницей проекта "Оранжерея".

Вместе с "Океаном Эльзы" Мусиенко отыграла несколько концертов. Виталина со Святославом так гармонично смотрятся вместе на сцене, что в музыкальной тусовке заговорили о "романе" артистов.

Перед выступлением на Atlas Weekend лидер "Океана Эльзы" отвечал на вопросы журналистов, в том числе прокомментировал слухи об отношениях с Мусиенко. 46-летний Вакарчук назвал певицу "очень талантливой девочкой", но слухи о роман назвал "глупостью".

Это слухи глупые, их не надо комментировать. Надеюсь, что у нее все будет очень хорошо с точки зрения ее будущей сольной карьеры.

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева познакомились в 90-х годах, когда она стала имиджмейкером группы "Океан Эльзы". Их роман продлился более 20 лет. Пара вместе воспитывала дочь Ляли от предыдущего брака - Диану. Ходили слухи, что они официально узаконили свои отношения в 2015 году, но ни Вакарчук, ни Фонарева это не подтверждали.

Ранее "Подробности" сообщали, что причиной расставания Вакарчука с Лялей Фонаревой стала новая любовь.