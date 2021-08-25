"Северный поток-2": суд в Германии не рассматривал вопрос ввода в эксплуатацию газопровода [ Редактировать ]
Высший земельный суд Дюссельдорфа (Германия) в деле о соответствии "Северного потока-2" нормам газовой директивы Евросоюза не рассматривал вопросы его ввода в эксплуатацию. Компания-оператор может обжаловать решение об ограничении доступа "Газпрома" к трубопроводу.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Будет ли трубопровод введен в эксплуатацию, когда и на каких условиях - это не предмет решения суда", - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что компания-оператор Nord Steam 2 может обжаловать вынесенное решение об ограничении доступа "Газпрома" к газопроводу.
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Кроме того, в Украине для нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с будущим запуском газопровода "Северный поток-2", создается рабочая группа для наработки соответствующих предложений. Пока известно, что в нее войдут члены правительства.
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