Зеленский уволил посла Украины в Канаде [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил посла Украины в Канаде Андрея Шевченко с должности.
Также Шевченко покинет пост представителя Украины в Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
"Уволить Шевченко Андрея Витальевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Канаде и с должности представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по совместительству", - говорится в документе.
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