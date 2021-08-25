Німецький суд обмежив доступ Газпрому до "Північного потоку-2", оскільки він не відповідає нормам директиви ЄС. Згідно з нею оператор другого "Потоку" має бути незалежним від російського газового монополіста. Також суд постановив: 50 відсотків пропускної здатності труби мають стати доступними для інших постачальників задля чесної конкуренції.

Голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон рішення німецького суду привітав і наголосив: другий "Північний потік" не звільнений від правил ЄС. І зазначив, що Україна запропонує свої послуги з управління російською трубою.