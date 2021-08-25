65 евакуйованих афганців просять в України надати їм статус біженця. Про це повідомили в Державній прикордонній службі. Нагадаю, Україна вивезла з Кабула 250 людей. Трьома рейсами у надскладних умовах. Серед евакуйованих - лише частина українських громадян, більшість це іноземці.

Зокрема, афганці, які рятуються від переслідування талібів. Хтось із них уже виїхав із Києва в інші країни, хтось хоче залишитися в нас. І ними зараз опікується міграційна служба.