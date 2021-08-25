Евакуйовані до України афганці просять надати їм статус біженця [ Редактировать ]
65 евакуйованих афганців просять в України надати їм статус біженця. Про це повідомили в Державній прикордонній службі. Нагадаю, Україна вивезла з Кабула 250 людей. Трьома рейсами у надскладних умовах. Серед евакуйованих - лише частина українських громадян, більшість це іноземці.
Зокрема, афганці, які рятуються від переслідування талібів. Хтось із них уже виїхав із Києва в інші країни, хтось хоче залишитися в нас. І ними зараз опікується міграційна служба.
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На його борту приблизно сотня людей. 79 з них українці. Після захоплення влади талібами з Афганістану до Києва вже прибули понад 160 осіб. Серед них 39 українців
Всего на борту воздушного судна находились 83 эвакуированных
Україна евакуювала зі столиці Афганістану 30 своїх громадян. Крім того, нашим літаком вивезли близько сотні громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі та Афганістану
Його минулого тижня захопили в аеропорту Кабула. Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів, що літак окупували озброєні люди