Під час шторму "Бернд" у Німеччині загинуло 160 людей [ Редактировать ]
Найбільш руйнівна повінь в історії Німеччини коштувала страхувальникам 7 мільярдів євро.
Із них 6,5 мільярдів припадають на житлові будинки, домашнє майно і підприємства, ще півмільярда - на автомобілі.
Шторм "Бернд" вирував у значній частині Німеччини в середині липня. Негода зруйнувала тисячі будівель, загинули 160 людей.
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