В Италии сделали шокирующее заявление о COVID-вакцинации [ Редактировать ]
Власти в Италии могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Решение будет принято в октябре по выводам сделанных прививок в стране. Об этом сообщает La Repubblica.
Указано, что в случае обязательной иммунизации вакцинироваться необходимо будет детям от 12 лет и, соответственно, взрослому населению.
Такая инициатива заключается в том, чтобы популяризировать использование "зеленых пропусков" распространив их действие на государственные должности, общественный транспорт и частные рабочие места.
В частности, гражданам для пользования общественным транспортом или, чтобы ходить на работу, необходимо будет предоставлять отрицательный тест на COVID-19 или справку о вакцинации.
Так, соответствующим решением планируют прививать половину из 14 млн человек, которые "все еще не определились с вакцинацией".
Читайте также, министр здравоохранения Украины Олег Ляшко считает, что вакцинироваться нужно именно сейчас. По его словам, лучшей вакциной от COVID-19 является та, которая доступна в настоящее время для прививки, на сегодня в Украине используются вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac.
по теме
По информации компании, это связано с проблемами на производстве
Первыми прививки получат медработники, люди старше 60 лет и со слабым иммунитетом
Ученые производителя постоянно изучают эффективность препаратов против новых вариантов инфекции
Экспертный комитет индийского регулятора в области лекарственных средств одобрил вакцину ZyCoV-D
Исследователи Оксфородського университета пришли к выводу, что эффективность вакцины от коронавирус Pfizer-BioNTech снижается быстрее