Китай просит Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) расследовать вероятное происхождение коронавируса в американской лаборатории военной базы Форт-Детрик и в лаборатории Университета Северной Каролины. Представитель Китая при ООН в Женеве Чжэнь Сюй направил письмо гендиректору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Аданому Гебрейесусу.

Это первый раз, когда Китай официально попросил ВОЗ через дипломатические каналы провести расследование происхождения вируса в Форт-Детрике и Университете Северной Каролины.

В Китае отметили, что гипотеза о возникновении коронавируса в лаборатории Уханского Института вирусологии и дальнейшая утечка генетически модифицированного вируса "крайне маловероятна".

Генеральный директор Департамента контроля над вооружениями МИД КНР Фу Конг заявил, что если США настаивают на раскрытии теории утечки вируса из лаборатории, то они должны подать пример и предложить ВОЗ исследовать Форт-Детрик и лабораторию Университета Северной Каролины.

Читайте также, министр здравоохранения Украины Олег Ляшко считает, что вакцинироваться нужно именно сейчас. По его словам, лучшей вакциной от COVID-19 является та, которая доступна в настоящее время для прививки, на сегодня в Украине используются вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac.

Кроме того, на этой неделе Украина получила еще почти 800 000 доз вакцины AstraZeneca от коронавируса. Их передали Греция, Польша и Литва, сообщается, что 100 000 доз вакцины AstraZeneca передала Греция, 650 400 доз - Польша и 46 000 доз - Литва.

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