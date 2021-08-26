Віктор Медведчук закликав владу гарантувати права всіх громадян України незалежно від їхнього походження [ Редактировать ]
Конституція - для всіх. Україна має гарантувати права всіх громадян незалежно від їхнього походження. Про це заявив голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук в інтерв'ю українським ЗМІ.
Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Сегодня граждане Украины, и это наконец-то признал г-н Зеленский, который на праздновании 30-летия об этом заявил, граждане Украины - это граждане всех национальностей, которые проживают на территории Украины. А ведь это фраза из нашей Конституции. Граждане всех национальностей имеют право на свободу вероисповедования, на свободу выражения своих мыслей на русском языке, на языках других национальных меньшинств, а не та дискриминация, которая сегодня устроена.
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