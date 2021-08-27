В Австралії ввели суворий карантин через штам "Дельта" [ Редактировать ]
712 тисяч нових випадків ковід-19 у світі за останню добу.
Найбільше - у США, Індії та Великій Британії. Понад 10 тисяч інфікованих померли. Новий штам "Дельта" активно поширюється в Австралії.
У найбільш густонаселеному місті, Сіднеї, просто на вулицях розгортають мобільні бригади швидкої допомоги. За останню добу там рекордний показник інфікованих - понад тисяча.
У місті вже ввели суворий карантин, діє комендантська година
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