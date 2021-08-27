Західні країни спрямують зусилля на повернення американських солдат з Афганістану [ Редактировать ]
Серія вибухів на летовищі Кабула пришвидшила вивезення цивільних з Афганістану. Як повідомляє ВВС, літаки регулярно сідають та вилітають з аеропорту. Австралія вже завершила евакуацію громадян. А за лічені години до Лондона відлетить останній британський борт.
Решта західних країн планують завершити операцію до 30 серпня. Але в останні два дні усі сили спрямують на повернення додому американських військ.
Нагадаю, напередодні поблизу летовища у столиці Афганістану прогриміла серія вибухів. Понад 100 осіб загинули, ще понад дві сотні - зазнали поранень. Відповідальність за скоєне вже взяло терористичне угруповання "Ісламська держава". Більше про теракти - розповість Вікторія Парфенюк.
Поблизу аеропорту Кабула, де тисячі людей очікують на евакуацію, прогриміло 7 вибухів. Відповідальність за теракт взяло терористичне угруповання "Ісламська держава". Одну з бомб за словами очевидців, підірвав на собі смертник.
Джамшид, очевидець вибуху:
Я поїхав в аеропорт за візою для США. Це на північному сході летовища. Чоловік підірвав себе посеред натовпу. Був дуже потужний вибух. Багато людей загинуло, включно з американцями.
Серед загиблих 13 американських військових, 18 - поранені. Їх вже доправили на лікування у США. Президент Джо Байден наказав завдати у відповідь удару по об'єктах ІДІЛ і заявив, що американські війська, як і було домовлено, покинуть Афганістан до 31 серпня.
Джо Байден, президент США:
Американські військовослужбовці, які віддали свої життя - герої. Вони брали участь у небезпечній, безкорисливій місії - рятували життя інших людей. Такої евакуації ще не було в історії. Більш ніж 100 тисяч американських громадян, американських партнерів, афганців, які допомагали нам та іншим, наразі у безпеці. Ми зробили це за 11 днів.
Представники Талібану, які захопили владу в Афганістані, засудили теракти і водночас закликали іноземні війська якнайшвидше покинути Афганістан.
Абдуль Кахар Балхі, представник "Талібану":
Ми засуджуємо цей напад, хоча у мене немає усіх подробиць інциденту. Убивство цивільних - це терористичний акт, який повинен засудити весь світ. Як тільки налагодиться ситуація в аеропорту, іноземні сили покинуть країну, більше таких атак не буде. Ці теракти відбуваються через присутність в Афганістані іноземних військ.
У США вже оголосили жалобу за полеглими співвітчизниками, а світові лідери висловили співчуття з приводу трагедії на Кабульському летовищі. Серед них і президент України Володимир Зеленський, який побажав одужання всім пораненим і закликав до боротьби з тероризмом.
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