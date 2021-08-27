"Это наши люди": Лукашенко не хочет рвать экономические отношения с Украиной [ Редактировать ]
В пятницу, 27 августа, Александр Лукашенко заявил, что не хочет рвать экономические отношения с Украиной. Об этом сообщается на сайте президента Беларуси.
Белорусская сторона ведет диалог с украинской.
По его словам, украинцы - "это наши люди", как бы "себя там не позиционировал ваш президент".
По словам Александра Лукашенко, сегодня, несмотря на позицию украинского руководства, белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения, и думает о развитии сотрудничества.
Лукашенко считает, что "Украина - житница Советского Союза, она и будет житницей".
Ранее мы писали о том, что МИД вызвал посла Беларуси из-за угроз Лукашенко "поставить Украину на колени".
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