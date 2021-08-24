Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости [ Редактировать ]
Во вторник, 24 августа, формальный глава Беларуси Александр Лукашенко поздравил украинцев с 30-й годовщиной независимости страны. Об этом сообщается на сайте президента Беларуси.
"Несгибаемая воля украинцев позволила с достоинством пройти долгий и мучительный путь к приобретению собственной государственности", - сказал Лукашенко.
И в сегодняшних непростых условиях, когда в мировом масштабе доминируют недоверие, конкуренция и конфронтация, хочу выразить уверенность, что присущие украинскому народу мудрость, рассудительность и дальновидность помогут нашим странам сохранить традиционное взаимное уважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества.
"В этот праздничный день президент Беларуси пожелал всем жителям Украины мира, успехов и процветания", - резюмировала пресс-служба.
Также Украину с Днем Независимости поздравили другие страны, в частности США, Китай и ЕС.
"От имени Соединенных Штатов Америки я шлю наилучшие пожелания народу Украины в связи с празднованием Дня Независимости", - говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
Мы твердо убеждены, что демократическая, процветающая и безопасная Украины отвечает интересам не только народа Украины, но и США и международного сообщества. Мы и дальше будем поддерживать вас в усилиях по реализации ваших евроатлантических устремлений, восстановления и поддержания безопасности международно признанных границ Украины и защиты от агрессии России.
Посол ЕС Матти Маасикас поздравил Украину с 30-й годовщиной независимости на украинском языке.
Он отметил, что Украина за свои 30 лет независимости преодолевала многочисленные трудности, а незаконная аннексия Крыма Россией и агрессия под руководством России на востоке до сих пор остаются чрезвычайным вызовом.
Сейчас, по его словам, Украина стала одним из приоритетных партнеров ЕС и одним из крупнейших получателей финансовой помощи.
ЕС единодушен в солидарности с Украиной. Вы продолжаете бороться за свою свободу. Евросоюз твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах, а непризнание незаконной аннексии Крыма остается неизменным. Как Европы нет без Украины, так нет и безопасной Европы без независимой и безопасной Украины. ЕС есть и останется крупнейшим и надежным партнером Украины.
Напомним, что Верховная Рада Украины собралась на торжественное заседание по случаю Дня независимости Украины. Также мы писали о том, как военные готовятся к параду ко Дню Независимости.
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