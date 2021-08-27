В пятницу, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Большая честь быть сегодня здесь. Для нас очень важны теплые, исторические, дружеские, соседские отношения с Молдовой.

Зеленский также добавил, что Украина считает Молдову важным партнером.

Мы считаем, что у нас не может быть никаких вопросов насчет наших дружеских отношений.

Президент Украины также отметил, что страна открыта к углублению отношений с Молдовой.

Мы рады быть на 30-летии независимости Республики Молдова.

На встрече собеседники обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, в частности, по реализации инфраструктурных проектов.

Отношения Украины и Молдовы имеют огромный потенциал, и сегодня нам надо максимально сконцентрировать усилия для его использования.

Стороны также положительно оценили работу, проведенную в рамках реализации проекта строительства пограничного мостового перехода через Днестр на украинско-молдавской границе. Президенты обсудили вопросы возвращения украинских энергетических компаний на молдавский рынок поставки электрической энергии.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Санду за участие в саммите "Крымской платформы" и присоединение к его декларации.

Как и ранее, Украина и Молдова взаимно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга в международно признанных границах. Ваше личное участие в саммите Крымской платформы еще раз подтвердило эту позицию и продемонстрировало наши общие стремления противостоять внешнему давлению.

Наконец, лидеры подчеркнули необходимость дальнейшего тесного сотрудничества в формате Ассоциированного трио для углубления политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС.

Ранее в НАТО сделали важное заявление по Украине. Также государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил Украину с 30-й годовщиной провозглашения независимости. Он пообещал, что США продолжат поддерживать Украину.

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