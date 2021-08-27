Роналду повернувся у "Манчестер Юнайтед" [ Редактировать ]
Ласкаво просимо додому. Зірковий футболіст Криштіану Роналду знову перейшов у "Манчестер Юнайтед".
Гравець збірної Португалії попередні три роки провів у складі туринського "Ювентусу". Причини його переходу, як і фінансова сторона питання, досі остаточно невідомі.
Роналду виступав за "Манчестер Юнайтед" з 2003 по 2009 рік, де заробив собі статус топ-гравця світового рівня.
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