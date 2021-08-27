Роналду попрощался с игроками "Ювентуса" и переходит в "Манчестер Сити" - СМИ

Итальянские журналисты выяснили, что 36-летний футболист уже согласовал все детали контракта с "Манчестер Сити". Срок его действия - до 2023 года, а получать бомбардир будет 20 млн евро в год. "Манчестер Сити" в ближайшее время должен закрыть сделку с "Ювентусом"