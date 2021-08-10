Лионель Месси стал игроком "Пари Сен-Жермен" (видео) [ Редактировать ]
Источник: AFP
Аргентинский нападающий Лионель Месси стал игроком французского клуба "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщил парижский клуб, выложив в своем Twitter интригующий ролик.
August 10, 2021
Журналистка Вероника Брунати сообщила, что контракт рассчитан на два года с возможностью продления до июня 2024 года. Зарплата 34-летнего Месси составит 35 млн евро за сезон. Он будет играть под номером 30. Прямо сегодня звездный футболист проходит медобследование.
Сам Лионель пока не объявлял публично о новом контракте, но появился перед фанатами в футболке с надписью "Париж".
Lionel Messi est arrivé à Paris avec un T-Shirt "Ici c'est Paris".— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) August 10, 2021
Suivez le direct : https://t.co/aj6u8PknT4 pic.twitter.com/ELcvDFqGD5
Лионель Месси перешел в ПСЖ на правах свободного агента, после того как не смог подписать новый контракт с "Барселоной", где провел всю свою профессиональную карьеру.
В составе каталонского клуба Лионель Месси выиграл 10 чемпионатов Испании, 4 Лиги чемпионов, 6 Кубков Испании и 3 Суперкубка Европы. За свою карьеру он забил более 700 голов. Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча".
Напомним, что ранее в ПСЖ перешел лучший игрок Евро-2020 - вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. 22-летний голкипер подписал с парижанами пятилетний контракт, его зарплата будет составлять 10-12 млн евро в год.
по теме
Андрій Шевченко більше не тренер збірної України з футболу - хто візьме на себе вишкіл футболістів?
8 августа в спортивных изданиях ОАЭ появилась информация, что "Аль-Айн" отказывается отпускать Реброва, который не проработал в команде главным тренером и двух месяцев. Якобы в контракте украинца нет пункта о его досрочном расторжении, если поступит предложение от сборной Украины
Влітку торік Мессі уже намагався піти з "Барселони". Однак керівництво клубу зажадало компенсацію в розмірі семисот мільйонів євро. Тож футболіст залишився ще на один сезон
Аргентинский форвард вынужден искать себе новую команду
Футболисты в возрасте до 10-ти лет не будут играть на результат, чтобы не травмировать. В Ассоциации футбола запретили футболистам до 14 лет переезжать из региона в регион и менять команды