Аргентинский нападающий Лионель Месси стал игроком французского клуба "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщил парижский клуб, выложив в своем Twitter интригующий ролик.

Журналистка Вероника Брунати сообщила, что контракт рассчитан на два года с возможностью продления до июня 2024 года. Зарплата 34-летнего Месси составит 35 млн евро за сезон. Он будет играть под номером 30. Прямо сегодня звездный футболист проходит медобследование.

Сам Лионель пока не объявлял публично о новом контракте, но появился перед фанатами в футболке с надписью "Париж".

Lionel Messi est arrivé à Paris avec un T-Shirt "Ici c'est Paris".



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Лионель Месси перешел в ПСЖ на правах свободного агента, после того как не смог подписать новый контракт с "Барселоной", где провел всю свою профессиональную карьеру.

В составе каталонского клуба Лионель Месси выиграл 10 чемпионатов Испании, 4 Лиги чемпионов, 6 Кубков Испании и 3 Суперкубка Европы. За свою карьеру он забил более 700 голов. Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча".

Напомним, что ранее в ПСЖ перешел лучший игрок Евро-2020 - вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. 22-летний голкипер подписал с парижанами пятилетний контракт, его зарплата будет составлять 10-12 млн евро в год.